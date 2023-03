Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Malborku od dawna nie działa, a pomieszczenia stoją puste. Czy władze mają na nie jakiś plan?

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Malborku

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Malborku zajmowało dobudowany łącznik między budynkiem obecnej Szkoły Podstawowej nr 1 a salą gimnastyczną. Miejski obiekt turystyczny istniał od 2006 r. W ostatnim czasie oferował 45 miejsc noclegowych, w większości w salach wieloosobowych.

Była to wyjątkowo nierentowna działalność. Dochody przed pandemią wynosiły ok. 60 tys. zł plus drugie tyle z subwencji oświatowej, bo naliczana jest dla tego typu placówek, służących w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży szkolnej.

Ale to i tak było zbyt mało, ponieważ wydatki na funkcjonowanie obiektu sięgały 250 tys. zł. Różnicę wykładano więc z miejskiej kasy.

Później, z uwagi na sytuację pandemiczną, działalność schroniska zamarła. O ile do 2020 r. rocznie korzystało ze schroniska ok. 1300-1660 osób - co dawało mniej więcej 2500 noclegów, o tyle w przedostatnim roku działalności było to 415 osób i 830 noclegów.