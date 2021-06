"Znaczy Kapitan", czyli legenda na gdyńskiej scenie. O sztuce opowiada Paweł Huelle

Zapewne trudno, zrobić z tego spektakl. Tak, bo spektakl, wedle starej szkoły, musi mieć jakąś ciągłość, jakąś spoistą historię wewnętrzną, tego już uczył nas Arystoteles. Nie sposób zrobić zbioru skeczów i pokazać je na scenie. To był problem, z którym musiałem się zmierzyć. Rozwiązałem to w ten sposób, że czas w spektaklu nie jest czasem linearnym, urodził się, poszedł do szkoły, pływał na żaglowcu szkolnym „Lwów”, itd. Tylko sceny są tak wymyślone, że czas jest przemienny, płynny. Przenosimy się z rejsu na rejs, z miejsca na miejsce.

Długo pracowałeś nad tym tekstem. Jest to książka bardzo trudna w adaptacji, ponieważ ma strukturę gawędy szlacheckiej. Co opowieść, to gawęda, oprócz stałych bohaterów pojawiają się nowi. W związku z czym mamy całą plejadę bardzo różnych postaci. Można powiedzieć, że jedna przypowieść czy anegdota idzie za następną, to jest urocze w czytaniu, ale...

Głównymi bohaterami tej opowieści są Karol Olgierd Borchardt oraz Mamert Stankiewicz - słynny „Znaczy Kapitan”. Rola Borchardta jest bardziej dynamiczna i bardziej rozwinięta, bo to on jest głównym bohaterem tej opowieści, Mamert Stankiewicz trochę, jak takie widmo pojawia się i znika. Ale jako ten pierwszy po Bogu, za wszystko odpowiada i nawet jak go nie ma, to czujemy jego obecność.

Jak kończy się ta opowieść?

W scenie finałowej nagle pojawiają się wszystkie postacie, które były w sztuce; piosenkarki, które śpiewały na „Piłsudskim”, znane aktorki, oficerowie, koledzy Borchardta ze szkoły, z floty, a on siedzi, pisze na maszynie i wykręca ostatnią kartkę ze swojej książki. Wykręca ostatnią kartkę i mówi: „Teraz idę do siebie” i wchodzi po schodach do góry, bo tam była jego kajuta oficerska. Można to różnie interpretować, czy idzie do swojej kajuty na „Darze Pomorza”, czy do siebie, do domu na Kamiennej Górze, gdzie mieszkał przez wiele lat przy ul. Mickiewicza 16. Z siedmiu okien poddasza na cztery strony świata roztaczał się widok na morze i miasto, a także cumujący przy nabrzeżu „Dar Pomorza”. - Moje siódme niebo - mawiał kapitan.

Borchardt w jednym z wywiadów powiedział, że teksty najpierw układa w myślach. - Ludzie uważają, że jak człowiek siedzi przy maszynie, to pisze i jednocześnie myśli. Jest odwrotnie, ja piszę jak najbardziej nic nie robiąc - żartował.

Jest w tej książce kilka, ważnych, przejmujących scen. Na przykład scena śmierci Mamerta Stankiewicza. W listopadzie 1939 roku, kiedy zatonął „Piłsudski”, zginął Mamert Stankiewicz. Wprawdzie został wyłowiony, ale już w stanie hipotermii i zmarł na pokładzie brytyjskiego niszczyciela. W tejże katastrofie Karol Olgierd Borchardt był ciężko ranny, ale pierwszą rzeczą jaką zrobił po wyjściu ze szpitala to pojechał na ten mały cmentarz w Szkocji, gdzie został pochowany, jego ukochany kapitan Mamert Stankiewicz. W spektaklu pojawi się scena, kiedy Karol Olgierd Borchardt rozmawia tam ze swoim dowódcą. Mówi, jak ważnym był on dla niego człowiekiem. I wtedy pada zobowiązanie: „Znaczy, pan mówi, że mam to teraz opisać, ale ja nie umiem pisać. Znaczy, ja się muszę tego nauczyć”. Być może to jest geneza powstania tej wspaniałej książki, która jak wiemy miała wśród kilku pokoleń Polaków setki tysięcy miłośników i ma do dzisiaj.