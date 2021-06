Zmieni się limit wiernych w kościołach. Ilu wiernych będzie mogło uczestniczyć we mszy świetej? Od kiedy?

- W wyniku tych dyskusji z ostatnich kilku dni podjęliśmy rzeczywiście decyzję, żeby - podobnie jak to jest w innych miejscach - te święte dla Polaków miejsca, jakim są kościoły także mogły być nawiedzane w większych grupach osób. Dlatego ta decyzja, która będzie obowiązywała od najbliższego tygodnia, dotyczy właśnie również kościołów. Mogę powiedzieć, że chcemy doprowadzić do tego, żeby połowa miejsc w kościołach, tak jak to było rok temu, mogła być wypełniana - powiedział na konferencji prasowej w Turku premier Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że w niedzielę 6 czerwca zaczęły obowiązywać przepisy, które łagodzą wiele obostrzeń. Będą one obowiązywać do 25 czerwca. Podniesiono z 50 do 150 dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej. Limit ten nie obejmuje osób w pełni zaszczepionych. Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spadła obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. W siłowniach, klubach fitness i salach zabaw obowiązuje limit: 1 osoba na 15 m kw. Tu również do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych.

Utrzymany zostaje zakaz organizowania lub udziału w zgromadzeniach z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 (dotychczas było 50 osób). Utrzymano przy tym przepis mówiący, że odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.