Zmiany we władzach Lechii Gdańsk. Rada nadzorcza spółki określiła datę nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy na 28 września 2022 roku

Środa, 28 września 2022 roku ma być jedną z kluczowych dat w najnowszej historii Lechii Gdańsk. To wówczas dojdzie do nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej. Tego dnia wejdzie w życie rezygnacja z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej, Adama Mandziary. Były prezes i sternik Lechii Gdańsk od 2014 roku złożył rezygnację w poniedziałek, 12 września 2022 roku i została ona przyjęta.

Jednocześnie rada nadzorcza Lechii Gdańsk nie zgodziła się na wniosek o zawieszenie w funkcji Piotra Zejera, czyli członka zarządu klubu. Oznacza to, że nadal pozostaje on we władzach Lechii w randze wiceprezesa.

Ale to nie wszystkie zmiany, jakie zachodzą w klubie z Gdańska.