Adam Mandziara odchodzi z Lechii. Nie ma sobie nic do zarzucenia. "Zostawiamy klub w lepszej kondycji niż go zastaliśmy"

Mandziara: To było dla mnie za dużo

Na samym wstępie Adam Mandziara zdradził powody, dla których rezygnuje z dalszej pracy w Lechii Gdańsk. - 19 sierpnia doszło do spotkania przedstawiciela kibiców i akcjonariuszy mniejszościowych z prezesem Pawłem Żelemem. Prezes został poproszony o rezygnację do następnego meczu. Trochę nad tym myślałem, ale to było dla mnie za dużo, bo się z tym nie zgadzam. Parę dni później poinformowałem zarząd, że nie będę działał operacyjnie w Lechii - powiedział.

Odniósł się też do kwestii czy Żelem powinien dalej pełnić funkcję prezesa gdańskiego klubu. - Nie wiem dlaczego nie miałby nim pozostać. W poprzednim sezonie zajęliśmy czwarte miejsce. Pod względem finansowym za ostatni rok będziemy 2,6-2,7 miliona złotych na plusie. To są obszary, za które Paweł jest odpowiedzialny. I one dobrze funkcjonują - dodał Mandziara.