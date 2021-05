Zmiany kadrowe w Treflu Gdańsk. Fabian Majcherski po pięciu sezonach rozstaje się z gdańską drużyną siatkarską

Transfery w PlusLidze. Fabian Majcherski odchodzi z Trefla Gdańsk

Fabian Majcherski żółto-czarne barwy zaczął reprezentować w wieku 16 lat, gdy przeniósł się z rodzinnego Lęborka do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku oraz drużyn młodzieżowych Trefla. Zanim zadebiutował w drużynie seniorów reprezentował Gdańsk m.in. w kategorii juniorów, czy Młodej Lidze, z którymi sięgnął po srebrny i brązowy medal rozgrywek. Do pierwszej drużyny dołączył przed sezonem 2016/2017, pełniąc wówczas rolę zmiennika Piotra Gacka. Następnie duet na swojej pozycji tworzył przez cztery lata z Maciejem Olenderkiem. Łącznie przez ostatnie pięć lat wystąpił w 66 meczach PlusLigi, a w minionych rozgrywkach oglądaliśmy go w siedmiu spotkaniach. Najlepsze występy w karierze notował podczas finałowego turnieju Pucharu Polski w 2018 roku, po którym został wybrany najlepszym broniącym zmagań. Z pierwszą drużyną Trefla sięgnął po brązowy medal PlusLigi oraz Puchar kraju, a także dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.