Zimowe sparingi. Chojniczanka Chojnice wygrała na wyjeździe z Widzewem Łódź, Radunia Stężyca z Zawiszą Bydgoszcz

Chojniczanka Chojnice zaimponowała przede wszystkim w pierwszej połowie meczu sparingowego z Widzewem Łódź. To wówczas stworzyła sobie kilka ciekawych sytuacji ofensywnych. W 18 minucie Filip Karbowy znalazł się w sytuacji "sam na sam" z bramkarzem Widzewa, podciął piłkę, ale ta przeleciała nad poprzeczką. 10 minut później Michał Mikołajczyk już znalazł sposób na defensywę łodzian. W 38 minucie niewiele zabrakło, aby "Chojna" podwyższyła za sprawą Mateusza Klichowicza , ale po jego strzale futbolówka odbiła się od poprzeczki.

Po zmianie stron na 2:0 podwyższył ostatecznie Artur Pląskowski. Widzew tego dnia stać było tylko na honorowe trafienie, którego autorem był w 78 minucie Karol Danielak.

To był drugi zimowy sparing Chojniczanki Chojnice. Od poniedziałku, 24 stycznia zawodnicy trenera Tomasza Kafarskiego przenoszą się do Władysławowa. W Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo trenować będą na zgrupowaniu do 30 stycznia. W tym czasie mają w planach dwa kolejne mecze kontrolne: z Odrą Opole (26 stycznia) oraz z Kotwicą Kołobrzeg (30 stycznia).