Zdewastowano mural solidarności z osobami LGBT Netflixa w Gdańsku Wrzeszczu

Mural powstał z okazji pride month - tzw. Miesiąca Dumy, w którym organizowane są akcje solidarnościowe z osobami LGBT. Takie prace powstały też m.in. w Warszawie czy Poznaniu. Jest na nich hasło nawiązujące do serialu Netflixa "Sex Education", w którym młodzi ludzie poznają swoją seksualność. Napis głosi:

W nocy z wtorku na środę, pod hasłem kampanii pojawił się napis "j**** LGBT".

- Gdybyśmy żyli w normalnym kraju i normalnych czasach, można by nazwać to chuligaństwem. Tak jest nie tylko w Polsce. W Polsce ma to jednak szczególny kontekst wpisywania się w nagonkę na osoby LGBT i nienawiść do konkretnych ludzi. Jestem ciekaw czy osoby, które to namalowały, mają taką refleksję. Czy "j**** LGBT" oznacza dla nich "j**** ludzi"? - mówi Jacek Jasionek ze stowarzyszenia Tolerado.