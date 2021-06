W Gdańsku Wrzeszczu pojawił się mural Netflixa wspierający mniejszości seksualne: „Nie da się napisać pełnej historii bez LGBTQIA”

– Korporacje, dostrzegając, że wśród ich klientów są osoby należące do mniejszości, postępują bardzo słusznie. W ten sposób przyczyniają się do zwiększenia widoczności i poprawienia więzi społecznych. To widać też w ofercie biznesowej Netflixa. Są w tym konsekwentni, nie tylko w kwestii społeczności LGBT, ale też innych mniejszości. Jest to dla mnie spójne z ich wizją biznesową, a jednocześnie jest to bardzo dobre dla rozwoju całego naszego społeczeństwa. To cieszy – mówi Jacek Jasionek ze stowarzyszenia Tolerado.