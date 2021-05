Zderzenie dwóch okrętów na Bałtyku. W Łebie ćwiczono ewakuację załóg na morzu. Zdjęcia

Z Gdańska do duńskiego Muzeum Zimnej Wojny dotarły pamiątki z czasów, gdy polskie wojsko ćwiczyło destant na Jutlandię

Eksponaty z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni dotarły już do Koldkrigsmuseum Langelandsfort (Muzeum Zimnej Wojny) w Danii, aby znaleźć się na wystawie czasowej „Target Denmark. The 7th Polish landing division and the cold war”.