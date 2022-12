Zasady korzystania i sprzedaży fajerwerków. Kto nie może kupować petard i sztucznych ogni, oraz gdzie nie wolno ich odpalać?

Sprzedaż fajerwerków - kto nie może kupować fajerwerków?

Policjanci, odwiedzając stosika z fajerwerkami, przypominają handlowcom o całkowitym zakazie sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Niestosowanie się do tych przepisów jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli jesteśmy świadkami sprzedaży fajerwerków dzieciom, należy to zgłosić. Funkcjonariusze apelują też o rozwagę podczas korzystania z tego typu produktów.