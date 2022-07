Zamek w Łapalicach, mimo zakazów, wciąż oblegany. Policja apeluje do turystów

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, każdego dnia podczas swojej służby patrolują teren przyległy do (nie)sławnego zamku w Łapalicach. Choć swą dumnie wybrzmiewającą nazwą oraz imponującym wyglądem sprawia wrażenie nie lada atrakcji, mundurowi niezmiennie przypominają, iż jest to teren prywatny - teren niedokończonej budowy, na którego wejście objęte jest kategorycznym zakazem. I nie jest to jedynie „widzimisię” właściciela - z roku na rok niszczejąca budowla pozostaje obiektem zwyczajnie niebezpiecznym.

Zamek w Łapalicach. Wejście na nielegalną atrakcję może skończyć się w sądzie