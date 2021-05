Zamek w Łapalicach wciąż oblegany przez turystów. Nie zniechęca ich nawet zakaz wejścia na teren budowli

Nadal trwa cały proces ustalania planu. Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz, zapewnia, że jak tylko odpowiednie instytucje wydadzą wszystkie uzgodnienia projekt będzie przedłożony do wglądu publicznego i ewentualnie poddany ocenie społecznej.

- Wciąż jesteśmy na etapie tworzenia tego planu zagospodarowania przestrzennego, bo to niestety trochę zajmuje. Są określone terminy wyłożenia, każda instytucja musi to uzgodnić, a przy pandemii to też czasami dłużej trwa - wyjaśnia burmistrz Gołuński. - Mam nadzieję, że w tym roku będziemy już mieć możliwość debatowania nad tym i podjęcia stosownej decyzji.