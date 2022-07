Zakupy w Polsce, zakupy w Niemczech, czyli ile warte jest Euro

- Ostatnio prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że Euro w Niemczech warte jest 3 zł. Wywołał burzę, ale na odsiecz ruszył mu liberał Witold Gadomski z Gazety Wyborczej, potwierdzając że Kaczyński rację. O co chodzi w tej dyskusji?

Domyślam się z kontekstu tej dyskusji, że prezesowi Kaczyńskiemu chodziło o siłę nabywczą polskiej waluty, a nie o ceny kantorowe. Rzeczywiście według danych Eurostatu za 2021 rok przeciętny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił w Polsce 55,3% poziomu cen w Niemczech. Oznacza to, że średnie ceny w Niemczech były prawie dwa razy wyższe niż w Polsce. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że w Niemczech za jedno euro można kupić tyle co w Polsce za 0,55 euro, czyli mniej więcej za 2 złote 50 groszy i to nawet przy aktualnych rekordowo wysokich kursach euro.