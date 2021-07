Zakład Utylizacyjny Szadółki w Gdańsku ostrzega przed fetorem. Z codziennych raportów dowiemy się, jakiej skali smrodu możemy się spodziewać

- Prosiłam służby, które w ZU zajmują się komunikacją zewnętrzną, aby precyzyjnie informowały mieszkańców o tym, co się dzieje - we wrześniu ub. roku mówiła prezydent Gdańska. - Musimy to przetrwać. Mimo uruchomionej na początku roku kompostowni, która ma obieg zamknięty, odpadów jest tak dużo, że instalacja wydaje się być za mała.