Mikrofalówka – czego nie wolno wkładać i podgrzewać w kuchence mikrofalowej? To może być bardzo niebezpieczne i zaszkodzić zdrowiu!

Mikrofalówka to urządzenie, które w szybki i łatwy sposób podgrzewa i rozmraża gotowe dania. Jej użytkowanie wydaje się dziecinnie proste, ale czy wiecie, że niektóre potrawy i naczynia absolutnie nie powinny trafiać do kuchenki mikrofalowej? Może to doprowadzić do uszkodzenia samego urządzenia i poparzeń ciała!