Zabytkowym wojskowym mercedesem dostarczono nowe drzwi do kliniki onkologii dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Po raz kolejny dostawie wyposażenia do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego towarzyszyła specjalna oprawa. Tym razem część drzwi dostarczono zabytkowym mercedesem. Przywieźli je przedstawiciele rugbistów Arki Gdynia na czele z Markiem Maciejewskim - ambasadorem RC300.

- Nazywamy to żółto-niebieską inwazją dobra na Gdańsk - mówi Marek Maciejewski. - Zapoczątkował to Maciek Bukowski, który powiedział mi, że pani ordynator potrzebuje pomocy. Spotkałem się z nią w styczniu, mieliśmy zebrać 1000 zł. Na dzień dzisiejszy to ok. 300 000 zł darowizn. Te drzwi są symbolem, są warte ok. 150 000 zł. Dzwoniłem do ludzi, przyjaciół, którzy chcieli pomagać dzieciom. Jako rugbiści Arki Gdynia pomagaliśmy też gdyńskiemu pogotowiu. W niedzielę są derby z Lechią Gdańsk. Będziemy kwestować dla Fundacji z Pompą. Derby będą o 13:00, serdecznie zapraszamy. To pierwszy weekend, na którym ludzie będą mogli być na stadionach. Zapraszamy rodziny z dziećmi z Gdańska. To dyscyplina, w której jest szacunek, nie jest tak jak w piłce nożnej. Będziemy częstować przybyszów kiełbaskami i rozmawiać o dalszej pomocy, bo potrzeby są tu duże - dodaje.