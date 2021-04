Niezwykłe znalezisko w gminie Lubichowo! Pan Zbigniew poszedł na spacer i znalazł prawdziwy zabytek. Pomogły... dziki

Artefaktem, o którym mowa, okazał się miecz wykonany najprawdopodobniej z brązu. Został on przekazany w ręce archeolog - dr Magdaleny Wałaszewskiej, która jest kustoszem dyplomowanym w Muzeum Ziemi Kociewskiej. Mimo pewnych przypuszczeń, bardzo trudne jest szybkie określenie wieku oraz pochodzenia znaleziska. Archeolog przekaże je do specjalistycznej pracowni, gdzie przedmiot zostanie poddany konserwacji, dzięki której być może zostaną uwidocznione szczegóły mogące pomóc przy ekspertyzie.

- Warto zwrócić uwagę na postawę znalazcy - pana Zbigniewa Kośmińskiego, który natychmiast postanowił przekazać znalezisko do muzeum - informuje na swoim profilu na Facebooku gmina Lubichowo. - Pan Zbigniew podczas świątecznego spaceru natknął się przypadkowo na zabytkowy przedmiot. Swój udział w odkryciu miały również dziki. To za ich sprawą znalezisko zostało odsłonięte.

Wójt gminy Lubichowo - Andrzej Toczek, jako człowiek o dużej wrażliwości historycznej, nie ukrywa swojej dumy z postawy pana Zbigniewa, jak podkreślił, godnej naśladowania. Bardzo ważne jest zdaniem wójta, aby tego rodzaju zabytki nie dekorowały czyichś kominków, salonów etc., tylko, aby były przekazywane do lokalnych placówek muzealnych – przede wszystkim po to, aby udostępnić je szerszemu gronu osób, czyli zwiedzającym oraz co jest bardzo istotne, aby samo znalezisko nie było „wyrywane” z kontekstu. To właśnie to tło historyczne daje archeologom podczas opracowań naukowych dopiero możliwość wyciągnięcia wniosków, a tym samym dopisania kart historii, czego przeciętny człowiek posiadając taki zabytek nie byłby w ogóle świadomy.

Pan Andrzej apeluje do mieszkańców, szczególnie do seniorów, aby podzielili się swoją wiedzą, jeżeli posiadają jakieś ciekawe informacje dotyczące historii naszej gminnej (i nie tylko) ziemi, a nawet, choćby były to tylko opowieści, to w każdej legendzie czy podaniu zawsze jest ziarnko prawdy.

- Miecz trafi do konserwacji i analizy. Obecnie jest kilka sprzecznych opinii jak może być datowany, więc lepiej nie sugerować jeszcze co to jest dokładnie - mówi Magdalena Wałaszewska z Muzeum Ziemi Kociewskiej.