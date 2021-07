Zabójstwo w Godziszewie. Pobitego mężczyznę znaleziono w jego domu. Podejrzaną jest jego partnerka

Sprzeczka z tragicznym finałem? Wiele na to wskazuje. Do zdarzenia doszło 12 lipca w Godziszewie. W mieszkaniu należącym do denata znaleziono jego zwłoki.

- Na miejscu był prokurator. W trakcie oględzin stwierdzono obrażenia na ciele denata - na głowie, twarzy, na ramionach, najwięcej na brzuchu - mówi prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - W toku czynności zatrzymano jego partnerkę oraz sąsiada. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że przyczyną zgonu był obszerny wylew krwi do jamy otrzewnowej, będący następstwem wielomiejscowego pęknięcia jelita cienkiego. Co wskazuje na to, że denat był wielokrotnie kopany w brzuch.