Żabianka zyska boisko do koszykówki. Rozpoczęła się realizacja projektu z BO 2023

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała o tym, że przystąpiła już do realizacji budowy boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka. To w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego 2023. Obiekt będzie znajdował się pomiędzy budynkami Sztormowa 7 i Gdyńska 7.