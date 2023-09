Gdańszczanka Marta Łagownik zafascynowana triathlonem. W tej wymagającej dyscyplinie przesuwa kolejne bariery Rafał Rusiecki

Triathlon to wymagająca dyscyplina łącząca trzy inne: pływanie, kolarstwo i bieganie. Z wielkimi sukcesami uprawia go gdańszczanka Marta Łagownik, którą można spotkać także w masowych imprezach sportowych organizowanych w Trójmieście. Reprezentantka Trójmiejskiej Akademii Triathlonu to absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.