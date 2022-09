Za drewno z lasu musimy zapłacić. W innym wypadku czeka nas kara

Wzrost cen opału

Ceny drewna opałowego na rynku poszybowały i kosztują w zależności od gatunku, nawet 400-500 zł za m.sześć. W tym kontekście medialna furora chrustu nie powinna dziwić, ale nie ma to przełożenia na rzeczywistość.

W lasach należących do Nadleśnictwa Lębork po chrust nikt się nie schyla, bo jego wartość energetyczna jest znikoma. Za to mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wyrobienia drewna samemu, bo chociaż mniej wydajne od drewna składowanego, to jednak dziesięć razy tańsze - ok. 50 zł za m.sześć.

-Chrustu raczej nikt nie zbiera, bo chrustem się nie pali. Obserwowaliśmy za to dosyć duże zainteresowanie zarówno drewnem opałowym, produkowanym przez nadleśnictwo jaki i samowyrobem wyrobem drewna

- mówi Alicja Kąckowska, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lębork. -Póki co nie mamy problemu, żeby każdemu chętnemu zapewnić drewno i miejsce do samowyrobu. Samowyrób nie oznacza jednak samowolki. Drewno można pociąć na mniejsze kawałki, ale musi mieć ono odpowiednie wymiary, leżeć a miejsce zostać wyraźnie wskazane przez leśniczego, który wyda nam pozwolenie.