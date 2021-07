Chania, Korfu, Billund, Santorini, Zadar. 5 nowych wakacyjnych kierunków Ryanaira z Gdańska

Rozkład lotów z Gdańska na lato 2021 obejmuje: ponad 100 lotów tygodniowo, 32 trasy łącznie, 5 nowych tras do Chanii, Billund, Zadaru oraz na Korfu i Santorini, wakacyjne kierunki do Alicante, Barcelony, Burgas, Paphos oraz na Maltę, loty do najpiękniejszych miast Europy jak Mediolan, Londyn czy Kopenhaga.

Ryanair wprowadził takze do sprzedaży promocyjne bilety w cenie od 89 zł na podróż do października 2021 roku. Rezerwacji lotów w promocyjnych cenach można dokonać jedynie na Ryanair.com lub przez aplikację do soboty 10 lipca do północy. Jeśli ich plany ulegną zmianie klienci będą mogli dwukrotnie przesunąć datę podróży aż do grudnia 2021 roku w ramach zero złotych za zmianę.

- Szczyt sezonu letniego jest tuż za rogiem, a program szczepień nabrał tempa, z radością oficjalnie ogłaszamy więc nasz wakacyjny post-covidowy program lotów z Gdańska z 32 trasami łącznie i pięcioma nowościami – Chania, Korfu, Billund (Legoland), Santorini oraz Zadar - [powiedział Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz, linii lotniczej wchodzącej w skład Grupy Ryanair.