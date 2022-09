Z Lęborka do Łeby pojedziemy szybciej. Szykują się zmiany na DW-214

W 2021 roku właśnie na odcinku ograniczenia prędkości do 50 km/godz. w Krępie Kaszubskiej prawo jazdy na 3 miesiące stracił Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby. Nie on jedyny, bo kierowców, którzy jechali szybciej niż wskazane 50 km/godz. na tym odcinku było więcej. I chociaż tendencja jest taka, żeby temperować kierowców z ciężką nogą, to zdaniem Kazimierza Kleiny, senatora RP, ograniczenie prędkości do 50 km/godz. na terenie całej Krępy Kaszubskiej nie jest konieczne, ponieważ na pewnym odcinku tej miejscowości znaki nie oddają rzeczywistego terenu zamieszkania.

- Co do zasady ograniczenie prędkości do 50 km/godz. jest słuszne i wynika z ustawy o ruchu drogowym

- mówi Kazimierz Kleina.