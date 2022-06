Uwaga rowerzyści! Nie wolno jeździć trasą kaszubską, policja daje mandaty. Za co? Nowy taryfikator mandatów

Nowy taryfikator mandatów od września 2022 r. Co się zmieni?

Nie tylko rowerzyści, ale także kierowcy powinni uważać na to, by przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Dodajmy, że we wrześniu 2022 zmieni się taryfikator mandatów. Dla kierowców recydywistów stawki mandatów wzrosną podwójnie.

