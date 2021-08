XXII Światowy Zjazd Kaszubów w Pucku. 21-22.08.2021 r. To święto radości, które wzmacnia tożsamość kaszubską. Co w programie imprezy?

Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka:

– Bardzo cieszy nas fakt, że możemy w tym roku po raz drugi już gościć w Pucku, najstarszym mieście Nordy – Kaszub Północnych Kaszubów Pomorza, Polski i z zagranicy. To właśnie tu 10 lutego 1920 roku w dniu symbolicznych zaślubin Polski z morzem zakończyło się przyłączanie po latach niewoli naszego regionu do Ojczyzny.

– Kaszuby są piękne i różnorodne, tak ja opisywał je klasyk Hieronim Derdowski w utworze „O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł”. Bohater przemierzał je od Chmielna do Pucka. I dziś znowu Kaszubi przybywają do Pucka z różnych stron naszej ziemi, by poczuć wspólnotę i siłę tożsamości. By się wzmocnić, dzielić się swoim potencjałem kulturalnym i kulinarnym. By: wspólnie biesiadować, śpiewać, grać, tańczyć, tabaczyć, jeść zupę rybną, słuchać kaszubskiej literatury.