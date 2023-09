XVIII-wieczna kaplica w Garczegorzu "opowie" historię regionu. Gmina chce stworzyć historyczne centrum wsi

-Ta kaplica była zabezpieczona w ten sposób, że było zamurowane wejście i została pokryta cementowym tynkiem. Wewnątrz nie prowadzono żadnych prac porządkowych - mówi dr. Marek Kołyszko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu , autor prac badawczych w kaplicy.- Można przypuszczać, że od XVIII wieku była systematycznie penetrowana przez przypadkowych poszukiwaczy. Wnętrze było zdemolowane. Do wysokości ok. 1,5 metra była mieszanina sarkofagów, trumien, ludzkich szczątków i śmieci. To zostało zamurowane po II wojnie światowej.

Prace restauratorskie przy zabytkowej kaplicy grobowej w Garczegorzu trwają od dwóch lat. Przez blisko dwa wieki zapomniana kaplica grobowa w Garczegorzu skrywała swoje tajemnice, które teraz przywracają dla historii regionu archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odnalezione tam bogate sarkofagi, w których złożono szczątki pięciu członków możnych, rodów pruskich urzędników z XVIII i XIX wieku zostały odrestaurowane. Obecnie znajdują się w kościele w Garczegorzu, ale docelowo wrócą do kaplicy. Zanim jednak zidentyfikowano pochowane w kaplicy osoby, pracownicy instytutu archeologii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykonali tytaniczną pracę. Obiekt był zamurowany i przez lata plądrowana przez ciekawskich, którzy dostawali się do niego przez niewielkie okno.

[cyt] -Żmudne badania antropologa pozwoliły na skompletowanie szkieletów poszczególnych osób, które były złożone do trumien. Dokładnie rozpoznaliśmy wszystkie szczątki- wyjaśnia dr Marek Kołyszko . - Zostały one zinwentaryzowane, zmierzone i opisane przyczyny chorób. Potem przystąpiono do inwentaryzacji luźno rozrzuconych przedmiotów w tym obuwia, szat. Nie były one szczególnie cenne, ale z uwagi na historię każdy z nich może być kluczowy, który potwierdzi jakaś teorię. Sarkofagi, które początkowo trudne były do zidentyfikowania, zostały poddane pracom konserwatorsko-restauratorskim. Zostaną do nich złożone pochówki i wrócą do kaplicy grobowej.

Archeolodzy podkreślają, że początkowo nie można było rozpoznać, co się znajduje w krypcie. Systematycznie porządkowano znajdujące się tam trumny i zabytki ruchome. Szczątki zostały przypisane spoczywającym tam osobom. Pomogły w tym inskrypcje na sarkofagach, na których znajdują się daty śmierci, ale wymagało to także dodatkowych badań.

- Nie ma o nim mowy w przewodnikach -mówi.- Podczas pierwszego rozpoznania krypty przez archeologów z muzeum w Lęborku okazało się, że jest to budynek niesłychanie ciekawy, zawierający bardzo ciekawe i trudne obiekty. Wstępne rozpoznanie wskazało, że jest tu 5 pochówków. W związku z tym pojawił się program konserwatorski z uwagi na dość nietypowa i ciekawa artystycznie formę barokowych sarkofagów wykonanych z drewna dębowego, tak jakby przekrój równych form sarkofagów od początku XVIII wieku do początków XX wieku.

Kaplica do remontu.

Pruscy możni i darczyńcy kościoła

-Historia sarkofagów rozpoczyna się w gdzieś w latach 1750 do 1820 - mówi Zachariasz Frącek z Lęborskiego Bractwa Historycznego. - W tych czasach umierali członkowie rodu von Hackebeck. Był to znamienity ród, który zamieszkiwał te tereny. Pochodzili głównie z Nowej Wsi Lęborskiej. Członkowie tego rodu byli też darczyńcami kościoła w Nowej Wsi ale także w Garczegorzu. Umierali w latach 1775,17795 i 1814, po wojnach napoleońskich. Parafia katolicka, która tutaj była, wymarła na początku XIX wieku a więc w omawianym czasie tylko dwudziestu parafian wyznania katolickiego było w Garczegorzu. Nie mieli szans utrzymać kościoła katolickiego i ok. roku 1841 kościół katolicki runął za sprawa wielkiego huraganu lub braku konserwacji - tego dokładnie nie wiemy.

To wówczas wszystkich, którzy spoczywali w kryptach grobowych kościoła katolickiego przeniesiono do kaplicy. Nie ma jednak pewności, że wówczas ten budynek spełniał rolę kaplicy. - Tak naprawdę umownie nazywamy to kaplicą, ponieważ prawdopodobnie jest to wolno stojąca kampanilla, czyli dzwonnica. Tam zostali złożeni i drzwi do tej kaplicy zostały zamurowane. Przez te wszystkie lata przez małe okienko wchodziły tam jedynie...dzieci wiejskie- mówi Zachariasz Frącek z Lęborskiego Bractwa Historycznego. - Członkowie pochowanej tam rodziny byli osobami bardzo zacnymi, chociażby Achim von Hackebeck, był sędzią ziemskim, krótki czas tez sędzia w Gdańsku, pruskim poborcą podatkowym. Wżenił się tez w rodzinę von Bolen z Barłomina i to małżeństwo również spoczywało w kaplicy w Garczegorzu. Oprócz tego mamy tu 13-letnią dziewczynę. Zmarła na pocz. XIX wieku i również spoczęła w tej kaplicy.