XIX finał konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Te pomorskie urzędy zostały wyróżnione

XIX finał konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Z deklaracji konkursu wynika, że „głównym podatnikiem jest przedsiębiorca. To on, organizując działalność gospodarczą, przyczynia się do zasilania budżetu państwa: bezpośrednio z podatków wnoszonych przez firmę i pośrednio – z podatków płaconych przez

pracowników tam zatrudnianych. Stosunki między aparatem skarbowym a przedsiębiorcą powinny być przyjazne na tyle, na ile pozwala na to ich naturalne umiejscowienie w rzeczywistości gospodarczej i prawnej”. Między innymi z tego powodu głównymi celami konkursu są: