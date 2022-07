Wzrost cen w czerwcu wyprzedził podwyżki. Jest jednak branża, w której płace poszły w górę o prawie 40 proc.

Wzrost cen w czerwcu wyprzedził podwyżki

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 osób), wzrosło w czerwcu o 13 proc. rok do roku, i wyniosło 6554,87 zł brutto — poinformował w środę GUS.

Przed rokiem odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 9,8 proc.. Mamy jednak drugi miesiąc z rzędu, gdy ceny — w ujęciu rocznym — rosną szybciej niż wynagrodzenia. Przypomnijmy, że w czerwcu inflacja dobiła do 15,5 proc. Z kolei w maju inflacja wyniosła 13,9 proc., a wynagrodzenia rok do roku wzrosły o 13,5 proc. Jeśli porównamy miesiąc do miesiąca, to wynagrodzenia w czerwcu wzrosły o 2,4 proc. względem maja.

- Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w czerwcu 2022 r. względem maja 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych oraz wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń) — wyjaśnił w komunikacie GUS.

