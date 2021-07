Wypadek w Tuchomiu. 20.07.2021 r. Trzy osoby poszkodowane w zderzeniu samochodu osobowego z busem

Wypadek w Tuchomiu. 20.07.2021 r. Trzy osoby poszkodowane

Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 lipca ok. godz. 13:30 na drodze krajowej nr 20 w Tuchomiu. Jak podaje st. asp. Piotr Gdaniec, oficer prasowy KPP w Kartuzach, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem 69-letni mieszkaniec Gdyni, jadąc w kierunku Chwaszczyna, z nieustalonych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z nadjeżdżającym samochodem marki renault, który prowadziła 25-letnia mieszkanka Gdańska.

W wyniku zderzenia, poszkodowane zostały trzy osoby: kierująca renaultem, a także 62-latka oraz 11-letnie dziecko, którzy podróżowali volkswagenem. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Oboje kierujący byli trzeźwi.

Przez chwilę droga była całkowicie zablokowana, później ruch odbywał się wahadłowo. Obecnie trasa jest już przejezdna.