Wypadek w Jabłowie koło Starogardu Gdańskiego. Po czołowym zderzeniu kierowca trafił do szpitala 26.11.2021 ZDJĘCIA

Wypadek w Jabłowie koło Starogardu Gdańskiego. Po czołowym zderzeniu kierowca trafił do szpitala 26.11.2021 Kinga Furtak

Mundurowi wyjaśniają przyczyny wypadku drogowego, jaki wydarzył się w miniony piątek na drodze wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Jabłowo. W wyniku czołówki dwóch aut osobowych, kierowcy tych pojazdów trafili do szpitala. Na miejscu pracowały służby ratownictwa drogowego. Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozwagę na drodze oraz dostosowanie prędkości do warunków drogowych.