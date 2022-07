Wypadek na ul. Grunwaldzkiej w Rumi (22.07.2022). 64-latek na rowerze uderzył w ciężarówkę. Przejeżdżał na czerwonym świetle Artur Baran

Groźny wypadek w Rumi. W piątek (22.07.2022) rano po godz. 8 na DK nr 6 (ul. Grunwaldzka) na wysokości stacji BP w Rumi doszło do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty i samochodu ciężarowego. 64-latek kierujący rowerem najpierw przejechał na czerwonym świetle, a następnie wjechał w bok ciężarówki. Poszkodowany rowerzysta nie dość, że trafił do szpitala, to otrzymał mandat w wysokości 3 tys. zł.