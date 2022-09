Wypadek na drodze krajowej S6. W Gdyni Chwarznie zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z nich dachował. Są utrudnienia w ruchu

Wypadek na S6 w Gdyni Chwarznie. Jeden samochód dachował

24 września chwilę przed godziną 14:00 doszło do wypadku. Na zjeździe z Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Gdańska zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z nich dachował. Jedna osoba jest ranna, jeden pas zjazdowy z Estakady jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać nawet do trzech godzin. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.