Wypadek na al. Hallera przy Klinicznej. Ciężarówka utknęła pod wiaduktem 28.11.2022 r. To kolejne takie zdarzenie w tym miejscu. ZDJĘCIA Agnieszka Kostuch Jakub Cyrzan

W poniedziałek 28.11. w Gdańsku, na al. Hallera przy Klinicznej doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca pojazdu ciężarowego zignorował znaki i utknął pod wiaduktem. Incydent sparaliżował ruch komunikacyjny. Tramwaje jeździły zmienioną trasą. Ok. godz. 13:30 ruch tramwajów i samochodów wrócił w tym miejscu do normy.