Wypadek między Rumią a Redą, 18.07.2022 r. Nie żyje jedna osoba. Utrudnienia dla podróżnych SKM. Wprowadzono ruch wahadłowy

Jak poinformował oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie, pomiędzy Redą a Rumią, skład Szybkiej Kolei Miejskiej śmiertelnie potrącił jedną osobę.

- Według wstępnych ustaleń był to mężczyzna. Przebywał w miejscu niedozwolonym, co najprawdopodobniej było przyczyną wypadku. Na miejscu działają odpowiednie czynności wyjaśniające, obecne są policja i prokurator. Do zdarzenia doszło na wysokości ulicy Cegielnianej w Rumi. Na torach SKM trwa ruch wahadłowy — przekazała Anetta Portykus Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie.