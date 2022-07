Dwa wypadki drogowe w Pomlewie, gm. Przywidz. Cztery osoby poszkodowane. 12.07.2022 r. | ZDJĘCIA Anna Gawrońska

Do dwóch wypadków na DW221 w Pomlewie (gmina Przywidz) doszło we wtorek, 12 lipca 2022 roku. Łącznie w obu zdarzeniach poszkodowane zostały 4 osoby, do których służby musiały wezwać helikopter LPR.