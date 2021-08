Wypadek koło Gnieżdżewa na trasie z Redy do Helu 5.07.2021. Na drodze nr 216 dachował osobowy peugeot. Zdjęcia

Wypadek na trasie Puck - Gnieżdżewo w czwartek 5.08.2021 spotęgował popołudniowy korek na najpopularniejszej trasie prowadzącej nad morze.

Jak doszło do zdarzenia? To ustalają policjanci z Pucka. Gdy na miejscu - na łuku drogi między zjazdem do Gnieżdżewa a Kaczym Winklem (punktem widokowym przy Zatoce Puckiej) - pojawili się strażacy z KP PSP Puck zastali koszmarny widok.

Na dachu leżał osobowy peugeot. Auto wypadło z drogi, przeleciało nad ścieżką rowerową i wpadło na dużo niżej leżący grunt.

Na miejsce wezwano także Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Jedna osoba poszkodowana. Zdarzenie powoduje dodatkowe utrudnienia potęgując korek - komentują strażacy z KP PSP Puck.

Jesteś świadkiem wypadku? Daj nam znać! Poinformujemy innych o utrudnieniach. Czekamy na informacje, zdjęcia i wideo!