Wyłączenia prądu w pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.03

Gdzie obecnie (23.03 3:08) nie ma prądu w pomorskim?

powiat gdański

Borkowo ulice Brzoskwiniowa, Porzeczkowa, Poziomkowa.

23.03 od godz. 1:01 do 3:15

Planowane wyłączenia prądu w pomorskim

powiat kartuski

Gowidlino .

23.03 od godz. 8:30 do 11:00

Amalka, Podjazy, Widna Góra, Zdunowice.

23.03 od godz. 8:30 do 11:00

powiat tczewski

Gniew ulica Gniewskie Młyny 60.

23.03 od godz. 8:00 do 11:00

Brody Pomorskie od 1 do 9, 13, od 15 do 17, 17/3, od 18 do 25, 25/A, 25/D, od 27 do 30, 39, 48, 50, 109/3, 125, 352, 80/9, 89/5, 99/12, Brodzkie Młyny 61, od 63 do 65, 65/A, 66, Gogolewo od 58 do 60, 62, Szprudowo 51, 167, Szprudowo-Wybudowanie 49, DZ. 232.

23.03 od godz. 8:00 do 11:00