Wyjątkowe zjawisko w nocy z 5 na 6 czerwca! Na niebie pojawią się satelity Starlink

W środę 5 czerwca o godzinie 04:16 z Cape Canaveral na Florydzie wystrzelona została rakieta Falcon 9, która na orbitę ziemską wyniosła 20 satelitów komunikacyjnych Starlink. To oznacza, że jeszcze dzisiejszej nocy będziemy mogli obserwować wyjątkowe zjawisko na naszym niebie, bowiem nad Polską przeleci tzw. Kosmiczny Pociąg, i to trzy razy!

Starlinki nad Polską

Jak zobaczyć Kosmiczny Pociąg?

Pierwszy przelot potrwa ok. 4 minut. Według wstępnych obliczeń satelity Starlink przelecą obok gwiazdozbioru Orła i polecą w kierunku wschodnim.

Następny przelot będzie nieco dłuższy (ok. 8 min), co zdecydowanie zwiększy zaobserwowanie Kosmicznego Pociągu. Ponadto satelity przelecą bardzo blisko zenitu, co również pomoże w odnalezieniu satelitów na niebie.

Ostatni przelot będziemy mogli obserwować od godziny 3:05. Autor bloga nocneniebo.pl zaznacza, że Starlinki przelecą ze wschodu na zachód przez cały nieboskłon.