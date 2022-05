Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku. Psychiatria nieletnich w dramatycznym stanie

Kryzys w psychiatrii dzieci i młodzieży - Gdańsk

19 maja 2022 r. parlamentarzyści złożyli wizytę w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży mogli zobaczyć, z jak trudną sytuacją na co dzień boryka się personel placówki oraz z jakimi problemami trafiają do szpitala nieletni pacjenci.

Jak donosi portal pomorskie.eu, marszałek Mieczysław Struk odniósł się do dramatycznej sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży. Ostatnio szpital na gdańskim Srebrzysku z powodu przepełnienia musiał wstrzymać przyjęcia na oddział dla nieletnich.

Liczba łóżek została zwiększona z 35 do 46, i mimo to szybko została przekroczona. Dzisiaj na oddziale hospitalizowanych jest 57 pacjentów. Przepełnione oddziały w znaczny sposób zagrażają jakości terapii. To skłoniło szefa regionu do kolejnego apelu do rządu o wprowadzenie pilnych rozwiązań systemowych.