Szpitale psychiatryczne na Pomorzu z rządowym dofinansowaniem. 5,3 mln zł na inwestycje w dwóch placówkach

Ministerstwo Zdrowia przyznało 2,4 mln zł dofinansowania na prace inwestycyjne w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz 2,9 mln zł na zadania zaplanowane w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gd. Środki zostaną przeznaczone na zadania poprawiające infrastrukturę służącą najmłodszym pacjentom, ze szczególnym nastawieniem na przeciwdziałanie powstawaniu ognisk zakażeń.

Pracownia komputerowa, zewnętrzny plac zabaw oraz siłownia

W Kocborowie kontynuowana będzie przebudowa pawilonu Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Nieletnich. Chodzi o modernizację całego skrzydła budynku z wymianą stropu piętrowego i stropodachu na niepalne. Po zakończeniu inwestycji liczba łóżek na oddziale zwiększy się z 26 do 32. Ponadto, ma powstać wielofunkcyjna sala pobytu dziennego, pomieszczenia do terapii indywidualnej i grupowej oraz sala terapii ruchowej. Na potrzeby małoletnich pacjentów wybudowane zostanie oświetlone boisko na zamkniętym terenie przylegającym do oddziału.