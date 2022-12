Włamywał się do piwnic na terenie Gdańska. Ukradł przedmioty o wartości ponad 17 tys. zł Krzysztof Dunaj

KMP Gdańsk

Policja zatrzymała 18-latka z Gdańska, który chciał się włamać do jednej z piwnic we Wrzeszczu. Do zdarzenia doszło 30 listopada br. Okazało się, że mężczyzna ma więcej takich prób na koncie. Łącznie ukradł przedmioty o wartości ponad 17 tys. zł. Grozi mu 10 lat więzienia.