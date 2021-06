Władze rozważają wprowadzenie przymusowych szczepień przeciw Covid-19. Czy pozwala na to polskie prawo? Co mogłoby grozić za brak szczepień?

Pojawienie się tematu możliwości wprowadzenia obowiązkowych szczepień na Covid-19 związane jest z rosnącym zagrożeniem bardzo zakaźnym wariantem koronawirusa Delta, który już pojawił się w Europie, powodując wzrost zakażeń w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemczech, Rosji. Według ekspertów nowa mutacja ma większą zdolność do transmisji, powoduje dużo poważniejszy przebieg choroby, a także zmniejsza odporność, jaką dają szczepionki na COVID-19. Wiadomo przy tym, że jedynie bardzo wysoki poziom wyszczepienia (80-90 proc.) powstrzyma ekspansję wirusa. Rząd zaniepokojony jest faktem, do tej pory w Polsce akcja szczepień nie objęła nawet połowy populacji, co oznacza ryzyko powrotu do lockdownu i ograniczeń.

Czy państwo ma narzędzia prawne, pozwalające nakazać obywatelowi zaszczepienie się przeciw Covid-19? - pytamy prof. Jacka Potulskiego, karnistę z Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest taka możliwość - uważa prawnik. - Mówi o tym ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi. Minister zdrowia określa w drodze rozporządzenia wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych oraz osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, a także wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby. W tej sytuacji osoby i grupy wymienione w rozporządzeniu są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym. Zresztą już teraz prawo, o którym mówię, obowiązuje. W wykazie chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych znalazły się m.in. błonica, gruźlica, krztusiec, świnka, odra, ospa, różyczka, wścieklizna.