Władysław Chustak, czyli Superbohater Władzio z Kościerzyny poważnie choruje. Trwa zbiórka na jego leczenie Agnieszka Kostuch

Władysław Chustak, znany lepiej jako Superbohater Władzio, za kilka tygodni będzie świętować drugie urodziny. Zanim to nastąpi, czeka go poważna operacja, a także szereg rehabilitacji. Koszty leczenia są ogromne. Rodzice utworzyli więc zbiórkę i zwracają się do ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc.