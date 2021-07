Antek Bartczak z Miłobądza ciężko choruje. W Tczewie piknik i licytacja na leczenie chłopca „Ratujemy przyszłość Antka”

U Antka zdiagnozowano stan poudarowy mózgu.

– Niepełnosprawność naszego dziecka uświadomiła nam, jak wiele barier i wyzwań może stawiać codzienność – mówi Małgorzata Mielewczyk, mama chłopca. – Mózgowe porażenie dziecięce, niedowład prawostronny wraz z porażeniem nerwu wzrokowego, głębokie niedowidzenie, zaburzenia głębi i przestrzeni. Antoś ma też padaczkę, niestety w najcięższej odmianie. Praktycznie każdy atak może stanowić poważne zagrożenie dla życia Antosia, przez co często trafiamy do szpitala. To nie koniec i tak długiej listy chorób mojego synka. Antoś cierpi na autyzm, nie mówi, nie rozumie tego, co pragniemy mu przekazać. Nasza walka toczy się o życie, zdrowie i przyszłość. O to, by samodzielność nie pozostała dla naszego synka jedynie odległym marzeniem.