Wieża Postomino - Iskierka Szczecin. Szczęście sprzyjało lepszym. Pozostałe wyniki 20 kolejki IV ligi

Wieża Postomino - Iskierka Szczecin 2:0

Wyżej notowana w tabeli Iskierka Szczecin przyjechała do Postomino z zamiarem potwierdzenia wyższości na boisku. Postominianie chcieli im to utrudnić. W 45 minucie Fabian Słowiński dał im prowadzenie - 1:0 - zdobywając bramkę do szatni.

- W tej części gry przeważaliśmy i mieliśmy kilka innych okazji strzeleckich. M.in. Słowiński trafił jeszcze piłką w słupek - mówi Damian Kotłowski, trener Wieży Postomino.

Jednobramkowe prowadzenia Wieży utrzymało się do przerwy. Drugą część lepiej zaczęła Iskierka, która w 60 minucie miała rzut karny. Jedenastkę wybronił goalkiper gospodarzy - Jakub De Clerck. Tym sposobem 1:0 zostało. W 74 minucie na boisku zameldował się Aleksandr Malias i chwilę później wpisał się na listę strzelców - 2:0. To był decydujący cios.

Iskierka grała ambitnie do samego końca. W doliczonym czasie gry (90 plus 2 min.) znów miała rzut karny. Tym razem bramkarz Wieży miał sporo szczęście, bo piłka trafiła w słupek. A szczęście... sprzyja lepszym! Wieża wygrała 2:0.