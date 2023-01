Daria Pikulik wygrywa wyścig UCI Women’s World Tour - ZDJĘCIA I WIDEO

Wspaniały start Darii Pikulik w barwach zawodowej grupy Human Powered Health

Daria Pikulik wystartowała w wyścigu Santos Tour Down Under na poziomie UCI Women’s World Tour. Wyścig jest rozgrywany w Australii i Polka popisała się sprinterskimi umiejętnościami na finiszu, gdzie pokonała Clarę Copponi (FDJ – Suez) i Georgię Baker (Team Jayco AlUla). Pierwszy etap wyścigu był płaski, a więc idealnie skrojony pod 26-letnią Darię Pikulik. Zawodniczka podkreślała, że bardzo dobrze się czuła na nim i dziękowała koleżankom z drużyny, które ją wspierały od początku do końca na trasie.

Od startu kolarki zmagały się z przeciwnym wiatrem i grupa Human Powered Health obrała taktykę jazdy z przodu peletonu. W końcówce etapu peleton - 10 km przed metą - skasował ucieczkę.

W samej końcówce peleton się podzielił i na decydujące - o zwycięstwie - metry wjechała 30-osoboiwa grupa kolarek. Rozpoczęło się końcowe rozprowadzanie sprinterek, gdzie najlepiej zachowała się Daria Pikulik i przez środek finiszowała cieszą się z pierwszej wygranej w UCI.