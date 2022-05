Wielka radość w Chojnicach. Kibice do późna świętowali na Starym Rynku awans Chojniczanki WIDEO

Chojniczanka Chojnice awansowała do 1 Ligi

Znakomita runda wiosenna w wykonaniu piłkarzy Chojniczanki Chojnice i zadyszka goniących ją drużyn zaowocowały tym, że w sobotę, 7 maja 2022 roku w grodzie Tura było głośno do późnych godzin nocnych. "Chojna" wymęczyła zwycięstwo 1:0 nad Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Musiała chwilę poczekać na wynik z Elbląga, gdzie Olimpia zdołała wyrwać punkt za bezbramkowy remis Ruchowi Chorzów. A to właśnie "Niebiescy" byli ostatnio największym rywalem do zajęcia drugiego miejsca w tabeli.