Wiecha na budowie Przystani Widna 2A. Coraz bliżej końca inwestycji

Przystań Widna 2A powstaje w objętej Gminnym Programem Rewitalizacji zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja i będzie trzecią działającą na gdyńskich obszarach rewitalizacji.

- Otwarcie Przystani Widna 2A to moment, na który wszyscy czekamy. Będzie nie tylko spełnieniem oczekiwań mieszkańców, ale też tchnie zupełnie nowe życie w Witomino. Wiem, że już dzisiaj lokalna społeczność wymienia się konkretnymi pomysłami na to, jakie zajęcia czy aktywności powinny mieć miejsce w Przystani; proponuje tematy zajęć, które mieszkańcy poprowadzić dla innych. Bardzo mnie to cieszy, bo taka jest idea sieci placówek powstających w całej Gdyni: samorząd stwarza w nich warunki do tego, by mieszkańcy realizowali swoje pasje, podejmowali działania na rzecz najbliższego sąsiedztwa, tworzyli nowe wspólnoty z poczuciem, że są u siebie – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.