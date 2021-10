Cykl spotkań o odnowie dzielnic w Gdyni przez cały październik. Poprowadzi je Laboratorium Innowacji Społecznych

– Zmiany na ul. Uczniowskiej i Nauczycielskiej oraz w przestrzeni między blokami Chwarznieńska 4, 6, 8, Nauczycielska 4 i Widna 3 czy budowa Przystani Widna 2A to rewitalizacyjne działania inwestycyjne, które budzą zainteresowanie mieszkańców objętej rewitalizacją części dawnej dzielnicy Witomina-Radiostacji – podają władze miasta. – Mieszkańcy osiedla Meksyk w Chyloni każdego dnia śledzą postępy na terenie prowadzonej tu budowy nowoczesnej przestrzeni publicznej. Z kolei na Oksywiu trwają przygotowania do przebudowy skrzyżowań w dawnej wsi Oksywie i budowy chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich, a Przystań Śmidowicza 49 zaprasza do skorzystania z usług działających tu instytucji czy oferty bezpłatnych zajęć hobbystycznych i sportowych w Domu Sąsiedzkim.